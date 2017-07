Ziua in care pleaca Daum? Burleanu a pasat responsabilitatea catre Comisia Tehnica: "Daum e un esec, e mai mare costul sa-l tii, oricine vine in locul lui e mai bun!"

Surpriza pentru cei 19 membri ai Comisiei Tehnice din cadrul FRF - au fost instiintati ca in cateva ore trebuie sa ii strabileasca soarta lui Daum.

Membrii Comisiei Tehnice au aflat marti dupa amiaza, unii dintre ei de la televizor, ca miercuri va avea loc sedinta decisiva pentru soarta lui Daum.

Razvan Burleanu a pasat responsabilitatea catre Comisia Tehnica, care trebuie sa analizeze mandatul selectionerului neamt. In functie de verdictul Comisiei, Federatia urmeaza sa ia o decizie finala.

"Pentru fotbalul romanesc, e mai mare costul sa il tii pe Daum decat sa il demiti in momentul asta. Oricine ar veni, ar fi mai bun ca Daum. Avem 6 puncte in grupa, nu se poate mai rau de atat. Christoph Daum este un esec pentru fotbalul romanesc", spune Marcel Puscas, membru al Comisiei Tehnice din cadrul FRF.

Comisia Tehnica nu a avut niciun cuvant de spus in momentul numirii lui Daum la nationala.

"Nu imi plac oamenii care nu isi asuma responsabilitati. E o lume in care vrei concurenta, ai un obiectiv de realizat, nu poti sa nu iti asumi raspunderea."

"Comisia nu a fost consultata in momentul numirii lui Daum si e un pic neplacut, acum, sa fim pusi in situatia de a scoate castanele din foc".

"Asta e situatia pentru orice antrenor din lume, rezultatele te tin. Iar Christoph Daum nu are rezultate in momentul asta", a mai spus Marcel Puscas la Ora Exacta in Sport.