ULTIMA ORA | FRF pregateste terenul: Romania, pe noul Oblemenco in mai putin de o luna. Ce amical negociaza

Echipa nationala a Romaniei ar putea juca pe noul stadion Ion Oblemenco din Craiova. Prima reprezentativa are sanse sa intalneasca Turcia lui Mircea Lucescu intr-o partida amicala.

Romania are sanse mari sa se dueleze cu Turcia lui Lucescu in mai putin de o luna! FRF se afla in discutii avansate cu sefii fotbalului turc pentru o partida amicala.



Telekom Sport noteaza ca meciul ar urma sa se joace pe 9 noiembrie pe noul stadion Ion Oblemenco din Craiova, cu mentiunea ca partida ar putea fi mutata la Cluj in cazul in care oltenii nu vor inaugura arena pana la acea data.



Mircea Lucescu a anuntat inca de acum o saptamana ca a discutat personal cu Razvan Burleanu.