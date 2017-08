Ultima ora: Daum ramane antrenorul Romaniei! Cand se decide daca va continua sau nu pentru 2020

Daum continua pe banca Romaniei cel putin pana la finalul preliminariilor Mondialului!

Anuntul a fost facut de Razvan Burleanu la finalul Comitetului Executiv al FRF de astazi!

"Nu depinde de mine, contractul meu se termina la finalul acestui an. Vom vorbi despre contract. Am discutat cu membrii Comisiei Tehnice si ar trebui sa facem astfel de rapoarte mai des, pentru o mai buna intelegere privind ce fac antrenorii de la juniori, de la tineret, de la echipa A. Marcel Puscas a spus: <Ce discutam noi, aici? Sunt numai doua optiuni, sa ne oprim acum si sa aducem un nou selectioner sau sa continuam>. Cred ca presedintele va asculta parerile comitetelor, isi va forma o opinie si apoi va decide. Daca ma intrebati pe mine, sunt doua variante: sa ne oprim chiar acum sau sa continuam pana in 2020", a fost declaratia lui Daum dupa sedinta de azi.

"Primul subiect pe ordinea de zi a fost cel in care selectionerul Daum a prezentat un raport de activitate a echipei nationale, care curpinde atat parcursul sportiv, cat si proiectele in care a fost angrenat staful tehnic. Presedintele Comisiei Tehnice, domnul Stoichita, a prezentat si el concluziile raportului. Este o stare de normalitate pe care ne-o dorim ca sa evitam orice neclaritate,

Christoph Daum va continua ca selectioner pana la finalul contractului, adica pana la finalul preliminariile CM-2018. La finalul acestor preliminarii va realiza un nou raport de activitate, dupa care vom trage o concluzie. Nu pot sa ma pronunt deocamdata daca vom continua sau nu in aceeasi formula. Sunt meciuri care ne dau un fel de speranta, sigur ca toate meciurile oficiale care vor urma si un eventual baraj vor conta in aceasta decizie, dar eu cred ca nici domnul Daum nu-si doreste sa stea la carma nationalei daca nu face performanta", a explicat Burleanu.