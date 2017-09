"Taceti in p*** mea!" Maxim, DEZLANTUIT dupa gol. S-a luat de Stanciu si de un jurnalist de la FRF! Ce s-a intamplat

Maxim a trait la maxim finalul meciului cu Armenia. :)

Mijlocasul lui Mainz a intrat in teren pentru ultimele 10 minute ale jocului. Maxim a fost decisiv. Golul sau a salvat Romania cu un gol in minutul 2 de prelungiri.

Reusita l-a facut pe mijlocasul nationalei sa nu mai tina cont de nimic. Maxim le-a facut semn suporterilor sa taca, apoi le-a adresat un mesaj: "Taceti in p*** mea!" Apoi, Maxim s-a luat si de Stanciu, caruia i-a reprosat mai multe faze. N-a scapat de furia lui nici jurnalistul FRF Ionut Petrisor, care incerca sa-l aduca la microfonul TVR pentru interviul flash de dupa meci. Maxim s-a linistit in cele din urma in fata microfonului:

"Reactionam si noi pentru ca trecem prin momente tensionate. Poate lumea te judeca inainte sa vada cat muncesti, cat te sacrifici. E usor sa vorbesti din afara. Sunt momente cand mai izbucnesti. Imi pare rau daca am jignit pe cineva. Mi-e greu sa reproduc cuvintele pe care le-am auzit inainte sa intru in teren. Nu pot spune ca am dat o palma cuiva, dar multora dintre noi le pasa, chiar daca nu se vede asta."