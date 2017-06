Surpriza URIASA a lui Daum in echipa de start. Stanciu nu joaca, Bicfalvi e titular! Cum arata primul 11

18:46 Christoph Daum s-a hotarat asupra echipei de start pe care o va trimite in teren maine, la Varsovia. In aparare, Romania intra cu 3 fundasi centrali, in timp ce benzile vor fi asigurate de Benzar si Latovlevici. Bogdan Stancu, indisponibil pentru meciul cu Danemarca, revine in primul 11 si va juca langa Razvan Marin, Bicvalvi si Stancu intr-o linie de 4 care sa-l sustina pe unicul varf, Florin Andone. Bicfalvi e marea surpriza a lui Daum in jocul cu Polonia. Mijlocasul lui Ural n-a mai jucat pentru Romania de la 1-1 cu Muntenegru, pe 4 septembrie 2016, la debutul lui Christoph Daum pe banca Romaniei.



Echipa de start a Romaniei in Polonia:

Romania: Tatarusanu - Benzar, Sapunaru, Chiriches, Tosca, Latovlevici - Chipciu, Bicfalvi, Razvan Marin, Stancu - Andone.