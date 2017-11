Razbunare la un deceniu de la singurul succes! Contra pregateste schimbari importante pentru partida cu Olanda, marti ora 21.00, in direct la Pro TV

12:09 10 ani de la singurul succes



Cosmin Contra spera sa incheie neinvins anul 2017 pe banca echipei nationale in fata unei adversare deja obisnuita pentru Romania in ultimii ani. Daca pana in anul 2000 am jucat impotriva Olandei de 5 ori, din 2005 si pana acum au venit alte 7 partide! Iar Romania are un singur succes in fata "portocalei mecanice".



Dorin Goian inscria dintr-o pozitie suspecta de ofsaid in 2007 in victoria cu 1-0 de la Constanta in fata Olandei. Era primul succes la al 9-lea meci in fata Olandei in preliminariile pentru Campionatul European din 2008. In rest, Olanda a obtinut 8 victorii din 12 partide cu Romania, iar toate partidele din 2005 incoace au fost oficiale.



De asemenea, Romania cauta razbunare in fata Olandei si dupa infrangerea umilitoare din 2012 cand se stabilea noul record de audienta pe National Arena - 53.329 de spectatori. Recordul a fost depasit abia in 2015 la partida cu Finlanda cand au fost pe stadion cu 1.000 de oameni mai mult.



Iata toate meciurile in fata Olandei:



5 iunie 1968 - Romania 0-0 Olanda - amical

2 decembrie 1970 - Olanda 2-0 Romania - amical

5 iunie 1975 - Olanda 0-0 Romania - amical

1 iunie 1988 - Olanda 2-0 Romania - amical

27 mai 2000 - Olanda 2-1 Romania - amical

26 martie 2005 - Romania 0-2 Olanda - preliminarii Mondial

4 iunie 2005 Olanda 2-0 Romania - preliminarii Mondial

24 martie 2007 - Olanda 0-0 Romania - preliminarii Euro

13 octombrie 2007 - Romania 1-0 Olanda - preliminarii Euro

17 iunie 2008 - Olanda 2-0 Romania - Campionatul European

16 octombrie 2012 - Romania 1-4 Olanda - preliminarii Mondial

26 martie 2013 - Olanda 4-0 Romania - Preliminarii Mondial



Contra pregateste 5 schimbari



Cosmin Contra are 2 victorii in primele 3 partide ca selectioner si vrea sa o obtina si pe cea de-a 3-a. Pentru asta, va trimite pe teren o echipa la fel de ofensiva ca la partida castigata cu Turcia cu 2-0. Totusi, Contra pregateste 5 modificari in formula de start.



Tatarusanu va reveni in poarta nationalei dupa ce Pantilimon a fost titular cu Turcia iar Florin Nita si-a facut debutul. Apararea ramane aproape la fel, exceptand flancul stang unde va juca Cristi Ganea. Sarbatoritul din partida de joi cu Turcia, Mihai Pintilii, ii va face loc la mijloc lui Hoban. Alex Chipciu si Florin Andone isi vor face si ei loc in primul 11, acolo unde au jucat Deac, respectiv Keseru contra Turciei.



Cum ar putea arata Romania cu Olanda:

Tatarusanu - Sapunaru, Chiriches, Grigore, Ganea - Stanciu, Hoban - Chipciu, Budescu, Grozav - Andone