Noua generatie pentru Romania: e nascut in Spania si nu stie limba romana: "Angajez traducator!"

E 1 martie, nu 1 aprilie ! Un pusti roman din Spania vrea sa vina la nationala cu... translator. Nu stie limba romana !

Sergio s-a nascut in Spania si are parinti romani. La 15 ani, vorbeste patru limbi, dar cele mai mari probleme le are cu romana. Sergio a venit cu tatal lui la preselectia organizata de Federatie in Spania.

In Spania joaca si "noul Hagi". Vraciu a crescut la Real Madrid si s-a transferat la Valencia.

"Real este ceva extraordinar si Valencia este mai mult ca o familie."



Dinamovistii din Spania si-au facut poze cu fostul stelist Belodedici.