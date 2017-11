Mihai Stoica a asteptat pana in minutul 71, apoi a scris pe Facebook! Mesajul postat de stelist la adresa unui fotbalist

Romania a invins cu 2-0 Turcia, iar marti, de la 21:00, va juca impotriva Olandei, IN DIRECT la ProTV.

Echipa nationala s-a impus cu 2-0 in fata Turciei lui Lucescu, cu golurile marcate de Gicu Grozav. Pe langa autorul celor doua goluri, si alti fotbalisti au impresionat, stelistii Budescu si Nita fiind doi dintre ei.

Budescu a fost laudat de Mircea Lucescu la finalul partidei (DETALII AICI), in timp ce Nita a avut parte de cuvinte frumoase din partea managerului sportiv al stelistilor, Mihai Stoica.

Oficialul ros-albastru a postat un mesaj pe Facebook in momentul in care acesta a debutat in tricoul echipei nationale. El i-a transmis felicitari si lui Cosmin Contra, dar si publicului clujean.

"Felicitari, Cosmin Contra! Senzational publicul din seara asta. Am vaga banuiala ca un procent covarsitor a fost ros-albastru. In sfarsit cineva ii face dreptate acestui inegalabil caracter Nita Florin. Deja e altceva! Hai, Romania", a scris MM Stoica pe Facebook.

Intrat in minutul 71 in locul lui Pantilimon, Nita a avut o interventie excelenta la o mare ocazie a turcilor.