"M-a bufnit rasul!" Reactia lui Dan Petrescu dupa ce a aflat ca este favorit sa preia nationala! Ce spune antrenorul lui CFR Cluj

Barcelona - Juventus e marti, 12 septembrie, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Dan Petrescu si Cosmin Contra sunt marii favoriti la inlocuirea lui Christoph Daum. Ambii spun insa ca nu au fost contactati de nimeni pana in acest moment pentru a li se face o oferta. Lider in Liga 1 cu CFR Cluj, Dan Petrescu a comentat subiectul dupa partida de aseara.



"Pe mine nu m-a sunat nimeni, nu m-a contactat nimeni, citesc in presa si ma bufneste rasul. Daca ma va suna veti sti sigur raspunsul meu, in niciun caz nu voi lua nicio decizie fara acordul clubului CFR" a spus Dan Petrescu dupa partida cu CSU Craiova, castigata cu 2-1.

Cei de la CFR Cluj au declarat prin vocea lui Iuliu Muresan ca Dan Petrescu are o clauza in contract prin care se poate elibera de CFR Cluj, dar ca nu crede ca acesta isi doreste sa plece de la Cluj. In plus, cei de la CFR ar accepta varianta ca Dan Petrescu sa antreneze in paralel echipa si nationala Romaniei.

Fost coleg cu Dan Petrescu, Basarab Panduru anunta sambata ca "90%, Dan Petrescu va fi selectionerul nationalei".