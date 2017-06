Lewandowski, nemultumit dupa ce a marcat 3 goluri cu Romania: "Astfel de lucruri nu ar trebui sa se intample! Romania a jucat foarte defensiv!"

Doar asa ne apropiem de Mondial! Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Capitanul nationalei Poloniei, Robert Lewandowski, autorul celor trei goluri ale polonezilor in meciul de sambata cu Romania, a declarat ca ultimele 20 de minute ale partidei de la Varsovia nu au fost stralucite pentru el si colegii sai, care si-au pierdut concentrarea. Lewandowski considera ca astfel de lucruri nu trebuie sa i se intample unei echipe care ocupa locul 10 in clasamentul FIFA, informeaza fourfourtwo.com.

"Personal sunt bucuros. Am castigat si am facut inca un pas spre turneul final al Cupei Mondiale. insa va fi greu sa ramanem concentrati. Este ca atunci cand conduci o masina, ultimii kilometri sunt cei mai dificili. Cele mai importante pentru noi sunt acum cele doua meciuri din septembrie si daca le castigam ne apropiem si mai mult de CM.

Depinde doar de noi. Trebuie sa fim atenti. Cu cat obtinem calificarea mai devreme, cu atat mai bine. Mai ales daca ne gandim la ultimele 20 de minute ale meciului cu Romania, care nu au fost stralucite. Romania a jucat foarte defensiv. Dupa al treilea gol nu ne-am mai concentrat. Nu stiu de ce. Poate din cauza oboselii, dupa un sezon lung. in orice caz, astfel de lucruri nu trebuie sa i se intample echipei de pe locul zece in clasamentul FIFA", a spus Lewandowski.

Romania a fost invinsa de Polonia, scor 3-1 (1-0) in etapa a sasea a grupei E de calificare la Cupa Mondiala din 2018. Toate golurile polonezilor au fost marcate de Robert Lewandowski. Lewandowski a marcat in minutele 28 (penalti), 57 si 62 (penalti). Pentru "tricolori", Stancu a inscris in minutul 76.

Sursa: News.ro