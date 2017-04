Hagi nu are usa inchisa la nationala! Burleanu: "O sa antreneze cand va fi momentul!" VIDEO

Seful Federatiei nu intelege supararea lui Hagi. "Niciodata n-o sa mai antrenez nationala" - promite Hagi.

Daum poate ramane la nationala si daca rateaza calificarea la mondial.

"Cred ca s-a facut o greseala foarte mare, cred ca un antrenor roman putea sa realizeze mult mai multe dacat a facut Cristoph Daum", spune Reghecampf.



Dan Petrescu vrea sa-i ia locul lui Daum, nu si Hagi.

"Gheorghe Hagi merita sa antreneze nationala Romaniei. Cand va fi momentul", spune Burleanu.

"Hagi a spus-o la nervi. O sa-i treaca", e convins Sumudica.

"Probabil te doare in momentul in care stii ca cheltuiesti bani. Sunt banii familiei si nu e ok", spune Sumudica.