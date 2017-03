Echipa probabila a Romaniei cu Danemarca. Marele semn de intrebare: Keseru sau Alibec?

09:00

Romania se pregateste de un meci decisiv cu Danemarca, duminica seara, la Cluj. Daum a stabilit deja o echipa de start insa mai are cateva semne de intrebare. Selectionerul spunea in urma cu 3 zile ca s-a hotarat pentru 8 titulari, urmand a alege restul de 3.



Marele semn de intrebare este in atac, acolo unde Alibec si Keseru sunt in forma inainte de acest meci. Daca Daum va alege sa joace pe contraatac cu Danemarca, acesta va miza pe Keseru, altfel, daca vom ataca, va incepe cu Alibec.



Echipa probabila de start cu Danemarca:

Tatarusanu - Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca - Marin, Sapunaru - Popa, Stanciu, Chipciu - Keseru



Echipa de start la 0-3 cu Polonia, pe 11 noiembrie:

Tatarusanu - Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca - Marin, Hoban - Popa, Stanciu, Chipciu - Stancu