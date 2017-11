Dick Advoocat a vorbit despre Steaua dupa ultimul meci pe banca nationalei: "Este un stadion obisnuit cu meciuri mari!" Ce a spus dupa victoria cu 3-0 in fata Romaniei

Romania 0-3 Olanda / Dick Advocaat si-a luat ramas bun de la nationala Olandei cu o victorie clara la Bucuresti.

Dick Advoocat a anuntat saptamana trecuta ca va parasi nationala Olandei dupa meciurile amicale cu Scotia si Romania. Dupa victoria cu 3-0 de la Bucuresti, Advoocat si-a declarat optimismul pentru viitorul nationalei Olandei.

"Cand castigi, intotdeauna te simti bine. E pacat ca nu suntem la Mondial, trebuie sa incepem cu o echipa noua. Felul in care am jucat in aceasta seara ne arata ca se naste o noua echipa. Este un stadion frumos, stiu ca Steaua Bucuresti se descurca bine in Europa League in acest sezon, este un stadion obisnuit cu meciuri importante" a spus Dick Advoocat dupa partida la Pro X.