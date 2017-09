Decizie de ULTIMA ora a FRF in cazul Daum: ramane pana la finalul calificarilor, antrenor NOU din noiembrie

Selectionerul Daum isi duce contractul pana la capat.

Federatia are nevoie de timp pentru a stabili cine ii ia locul. Zenga si Contra sunt acum in fruntea listei de optiuni. Totul se decide intr-o luna, la finalul actualelor preliminarii. Romania mai are de jucat acasa, cu Kazahstan, si in deplasare, la Copenhaga, cu Danemarca, fara sa mai pastreze vreo sansa pentru Mondial.

Noul selectioner va avea misiunea de a califica nationala pentru Euro 2020, primul campionat continental care va avea loc in mai mult de doua tari. Intre ele, si Romania. Toate partidele nationalei din Liga Natiunilor si din preliminariile Euro vor fi in direct la PRO TV si PRO X!