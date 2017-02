Daum a REFUZAT o oferta de milioane, desi nu e convins de calificarea Romaniei: "Nu conteaza ce cred eu!" 

Christoph Daum dezvaluie ca a refuzat recent o oferta importanta.

Daum a mers in Antalya pentru a urmari meciurile de pregatire ale echipelor romanesti, iar acolo a primit o oferta importanta ca bani de la o echipa despre care nu vrea sa vorbeasca. Asta in conditiile in care selectionerul nu pare convins de calificarea nationalei la Cupa Mondiala din Rusia.



"Am si refuzat deja aceasta oferta! Chiar acum cand am fost in Antalya (n.r. - pentru a vedea echipele romanesti aflati in cantonamente), am primit o propunere incredibila, dar am spus nu, fiindca mi-am luat un angajament fata de Romania. Era o oferta cu un salariu de cateva milioane, dar am spus ca nu, nu sunt interesat de bani, vreau sa lucrez la acest proiect", a spus Daum in Adevarul.

Intrebat de la ce echipa a sosit propunerea, Daum a fost prompt: "Urmatoarea intrebare!"

Dauum spune ca e optimist in privinta sanselor de calificare in Rusia.

"Daca eu cred sau nu, nu conteaza. Pot insa doar sa va garantez: o sa dau 110% la fiecare meci ca sa obtin cele mai bune rezultate. De asemenea, pot sa va spun ca eu sunt mereu pozitiv si ca, din punct de vedere matematic, depindem numai de noi pentru a termina pe locul 2 in grupa ca sa mergem la play-off. Asa ca, din punct de vedere matematic, cred in aceasta calificare (rade). Dar, uneori, e bine sa fii realist. Dar nu mai mult realist decat optimist (rade). Eu, in acest moment, sunt optimist".