"Cu siguranta egalul asta nu e pentru noi! Vom lupta in continuare". Mesajul capitanului Romaniei dupa egalul cu Danemarca

Romania 0-0 Danemarca | Romania ramane pe locul 4 al grupei E de calificare in urma acestui rezultat. Totusi, Danemarca, Muntenegru si Romania sunt despartite de un singur punct. Vlad Chiriches, capitanul nationalei, a vorbit la finalul partidei.

Vlad Chiriches: "E pacat de rezultatul din aceasta seara, cred ca ne-am indepartat putin de locurile fruntase. E o seara destul de trista.

Stiam foarte clar ce ne asteapta, stiam ca va fi presiune, stiam foarte bine ca trebuie sa castigam. Ne-am pus sperante mari in aceasta partida, insa nu a fost sa fie, am ratat niste ocazii mari in prima repriza. Daca marcam in prima parte, partida s-ar fi deblocat putin.

Cu siguranta acest egal nu este pentru noi.

Avem un program dificil in continuare, dar trebuie sa speram. Este trist ca nu marcam de 4 meciuri, trebuie sa se gaseasca niste solutii pentru a ne ajuta sa fim mai buni din punct de vedere ofensiv.

A fost un sistem de joc nou, am incercat sa ne adaptam la rigorile sale, am incercat sa facem tot ce a depins de noi. Cred ca este nevoie si de putin mai mult timp pentru a intelege principiile acestui sistem.

Nu pot sa dau un procentaj in privinta sanselor, eu pot sa spun doar ca sper", a spus Vlad Chiriches, capitanul echipei nationale, dupa Romania 0-0 Danemarca.

Cristi Sapunaru: "Sunt suparat, pentru ca am avut niste ocazii din care trebuia sa inscriem. E pacat, pentru ca am facut un meci bun. O victorie ne-ar fi apropiat de obiectiv. Am facut 75 de minute bune, apoi au inceput sa ajunga mai des la poarta noastra.

Cat timp sunt sanse, vom continua sa luptam.

Concluzia serii e ca acest egal avantajeaza Danemarca", a spus Cristi Sapunaru la finalul partidei de pe Cluj Arena.