"Cine sunt eu sa primesc explicatii??" Hoban, dezamagit de Daum! Pe cine propune selectioner

Ovidiu Hoban nu a mai fost chemat la nationala fara explicatii.

Christoph Daum l-a lasat acasa pe Hoban, unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I, si a jucat cu Gaman in Muntenegru, acolo unde a pierdut calificarea la Cupa Mondiala.

Hoban spune ca nu a primit explicatii din partea lui Daum si crede ca Dan Petrescu sau Contra ar fi potriviti pentru nationala.

"Este dezamagitor ca nu s-au calificat. Imi pare rau pentru baieti, mai ales ca am facut si eu parte din aceasta echipa. Daca se intampla sa fie o calificare, as fi avut si eu un rol in rezultatele bune. Dar sa stii ca nu ma asteptam la astfel de rezultate, in acest momente nici nu mai conteaza pe ce loc terminam grupa din preliminarii. Trebuie sa abordam urmatoarele meciuri cu atitudine de invingatori si cu incredere in fortele noastre si sa terminam cu doua victorii aceasta campanie. Pe viitor... vom vedea ce si cum va mai fi" a declarat Hoban, intr-un interviu acordat pentru Prosport.

"Ceea ce pot sa-ti spun e ca selectionerul Daum nu a reusit sa aiba rezultatele dorite. Eu am jucat patru meciuri in aceasta campanie, iar apoi nu am mai primit nicio explicatie de ce nu am mai fost chemat. Partida cu Polonia de acasa (n.r. 0-3) a fost ultima in care am fost convocat. Chiar si asa, as fi vrut sa am si eu o explicatie. Cine sunt eu sa primesc explicatii!?" a adaugat jucatorul CFR-ului.



"In acest moment exista multi antrenori romani competenti. Nu ar trebui sa avem un antrenor strain, ci unul romanPoate sunt subiectiv, dar Dan Petrescu sau Cosmin Contra sunt antrenori care ar veni cu sufletul deschis si ar face performanta la nationala! In plus, sunt sigur ca ar aduce ceva din spiritul Generatiei de Aur. in acest moment, din ce am simtit si din ce am vazut, la prima reprezentativa a Romanei lipseste spiritul de victorie, spiritul de echipa! Dar n-as vrea sa mai dezvolt acest subiect" a incheiat Hoban.