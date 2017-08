Ce este UEFA Nations League si cu cine va juca Romania din 2018! PRO TV si PRO X transmit Euro 2020, preliminariile, dar si urmatoarele doua editii de Nations League

Din 2018, PRO-ul devine casa Romaniei! Peste 40 de meciuri ale nationalei Romaniei vor fi transmise de PRO TV si PRO X.

PRO TV a achizitionat drepturile de televizare pentru Euro 2020, preliminariile pentru Euro si Mondial, dar si pentru urmatoarele doua editii de Nations League, noua competitie sub egida UEFA, care va debuta din 2018.

Astfel, peste 40 de meciuri ale nationalei Romaniei, dar si multe alte meciuri internationale, se vor vedea la PRO TV si PRO X in perioada 2018-2022.

Ce este UEFA Nations League?

UEFA Nations League este o competitie nou lansata si destinata echipelor nationale, care va debuta in 2018.

Participa 55 de echipe, care vor fi impartite in 4 serii. Miza e uriasa - din UEFA Nations League, nationalele pot obtine calificarea la Euro si Mondiale, asta daca nu sunt deja calificate. Practic, noua competitie UEFA e o sansa in plus de a merge la turneele finale. UEFA Nations League inlocuieste meciurile amicale si barajele de turnee finale cu meciuri cu miza, cu premii in bani si sansa de a ajunge la campionatele mondiale si europene.

Clasamentul dupa care se tine cont in alcatuirea seriilor depinde de coeficientul echipelor nationale.

Sistemul si miza competitiei

Prima editie UEFA Nations League va debuta in septembrie 2018, iar castigatoarea va fi decisa in iunie 2019. Competitia va inlocui meciurile amicale si va aduce o miza foarte importanta - UEFA pune la bataie 4 locuri pentru turneele finale, Euro sau CM.

Echipele se vor bate pentru a-si castiga grupa, iar apoi pentru a castiga seria. Castigatoarele de serii au locul garantat la Euro 2020, asta daca nu si-au obtinut deja calificarea pe ruta grupelor preliminare (sistemul clasic de calificare).

Practic, este o sansa in plus pentru nationalele care nu se pot clasa pe loc de calificare in actualul sistem, care va continua sa functioneze in paralel.

In functie de rezultate, echipele pot promova intr-o serie superioara, ceea ce inseamna ca vor urma sa joace meciuri cu nationale mai puternice si mai atractive. Asta se traduce printr-un interes mai mare si partea suporterilor si automat prin incasari mai mari pentru federatii.

In ce serie va juca Romania?

Daca cele 4 serii s-ar alcatui tinand cont de coeficientul UEFA din acest moment, Romania ar fi in Seria a 3-a (sau Liga C), alaturi de alte 14 echipe.

Iata cum ar arata cele 4 serii:

Liga A (echipele se impart in 4 grupe de cate trei)

Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franta, Elvetia, Italia, Anglia, Polonia, Croatia, Islanda, Suedia

Liga B (echipele se impart in 4 grupe de cate trei)

Slovacia, Rusia, Olanda, Ucraina, Bosnia, Austria, Irlanda, Irlanda de Nord, Turcia, Tara Galilor, Cehia, Slovenia

Liga C (o grupa de trei si 3 grupe de cate patru)

Ungaria, Danemarca, Grecia, Albania, Romania, Serbia, Muntenegru, Israel, Scotia, Bulgaria, Norvegia, Cipru, Lituania, Azerbaijan, Belarus

Liga D (echipele se impart in 4 grupe de cate patru)

Finlanda, Estonia, Armenia, Georgia, Feroe, Letonia, Macedonia, Moldova, Kazakhstan, Luxemburg, Andorra, Lichtenstein, Malta, Kosovo, San Marino, Gibraltar