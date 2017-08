BOMBA pe piata drepturilor TV: Ce competitii vor transmite PRO TV si PRO X incepand din 2018! PRO-ul devine CASA ROMANIEI!

De luni, 28 august, Sport.ro devine PRO X

Din 2018, PRO-ul devine casa Romaniei! Peste 40 de meciuri ale echipei nationale vor putea fi urmarite in direct la PRO TV si PRO X.

Urmatoarea campanie preliminara, Campionatul European din 2020, meciurile pentru Mondialul din 2022, dar si Nations League, o noua competitie sub egida UEFA, se vad la PRO!

PRO TV si PRO X vor difuza Euro 2020, primul turneu final care isi va disputa meciuri si in Romania. Vor fi 45 de meciuri transmise de PRO TV si 6 de PRO X.

UEFA Nations League este o competitie nou lansata si destinata echipelor nationale, care va debuta in 2018. Participa 55 de echipe, care vor fi impartite in 4 serii. Miza e uriasa - din UEFA Nations League, nationalele pot obtine calificarea la Euro si Mondiale, asta daca nu sunt deja calificate. Practic, noua competitie UEFA e o sansa in plus de a merge la turneele finale. UEFA Nations League inlocuieste meciurile amicale si barajele de turnee finale cu meciuri cu miza, cu premii in bani si sansa de a ajunge la campionatele mondiale si europene. Clasamentul dupa care se tine cont in alcatuirea seriilor depinde de coeficientul echipelor nationale.

(Mai multe amanunte despre sistemul UEFA Nations League si cum ar arata seria Romaniei, puteti citi pe sport.ro, intr-un articol care va fi publicat in aceasta dupa amiaza)



In sezonul 2017-18, PRO TV si PRO X transmit meciuri din UEFA Champions League, UEFA Europa League si Cupa Romaniei. Toate meciurile Stelei din Europa League se vad la ProTV.

Bucurati-va de fotbal!