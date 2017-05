BOMBA de ultima ora: Daum are oferta de 3 milioane si poate pleca de la nationala

Christoph Daum ar putea sa-si incheie contractul cu FRF in urmatoarele saptamani!

Neamtul are o propunere uriasa din Arabia Saudita, in valoare de 3 milioane de euro pe an, anunta Digisport. La Bucuresti, Daum nu castiga decat putin peste jumatate de milion pe an.

FRF se poate confrunta cu aceeasi situatie ca si in preliminariile trecute, cand l-a pierdut pe Piturca dupa un scenariu identic. Atunci, fostul selectioner a parasit Romania pentru a accepta propunerea lui Al Ittihad.

"Cred ca Daum ar avea rezultate mult mai bune decat cu nationala, a antrenat la echipe de club importante. La nationala e cu totul alta munca. Nu esti numai antrenor, esti si selectioner, trebuie sa cauti ce e mai bun din tara", a comentat Piturca posibilitatea ca Daum sa ajunga in Golf.