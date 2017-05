Anuntul BOMBA al lui Burleanu! Daum poate pleca de la echipa nationala, doua variante pentru inlocuire: "Lucescu si Olaroiu!"

Razvan Burleanu a dezvaluit ca federatia se gandeste la posibili inlocuitori ai lui Christoph Daum si a numit si doi posibili succesori.

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a vorbit despre situatia lui Christoph Daum in direct la Sport.ro. Burleanu a recunoscut ca federatia are 2 variante in cazul in care germanul va pleca de la nationala.

"Meciul cu Polonia este o finala. Christoph Daum este sub contract. Cu siguranta s-au vazut cazuri in care antrenorul a plecat inainte de finalul contractului, dar nu este cazul! Stiu de interesul mai multor echipe pentru serviciile domnului Daum. Si nu stiu de la dansul, insa inclusiv de la oameni din afara. Sigur, eu am spus lucruri bune despre dumnealui.



Noi ne-am dorit sa-l aducem pe domnul Mircea Lucescu la echipa nationala. Dar ramane de vazut daca dansul va decide sa ramana liber si nu va merge sa antreneze la alta echipa de club. Nu as vrea sa spun daca exista o lista sau nu, cu riscul de a strica un subiect de presa.



Lui Cosmin Olaroiu i s-a propus postul de selectioner. Acum, daca stim ca isi doreste, nu vom ezita sa ii propunem din nou. Este un antrenor in care noi avem incredere, iar rezulatele il recomanda.



Christoph Daum a primit propuneri mult mai avantajoase decat cele de la echipa nationala. Si, deschizand o paranteza, domnul Daum castiga cu 10% mai mult decat domnul Victor Piturca. Insa domnul Daum a preferat Romania" a spus Razvan Burleanu la Sport.ro