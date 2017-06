Al 4-lea "decar" in mandatul lui Daum! Cine va purta tricoul cu numarul 10 cu Polonia si Chile! "E un numar ca oricare altul!"

"Decarii" lui Daum nu au o soarta prea buna la echipa nationala. Au fost trei pana acum, dar niciunul nu si-a pastrat locul in echipa.

La meciurile cu Polonia si Chile, Gicu Grozav va purta tricoul cu numarul 10.

Este al 4-lea "decar" in mandatul neamtului, dupa Maxim, Rotariu si Budescu. Niciunul nu si-a pastrat locul in echipa.

"In ultimul timp, decarul a cam stat pe banca la echipa nationala, insa, ce sa zic, e un numar ca oricare altul."

"Si la echipa de club am purtat, in ultimul an, acelasi numar. Este o greutate in plus, insa nu ma sperie", a spus Grozav la DolceSport.

Romania intalneste Polonia pe 10 iunie, intr-un meci capital pentru calificarea la Mondial. Meciul cu Chile e pe 13 iunie, la Cluj, in direct la ProTV.