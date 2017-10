Accidentare de ULTIMA ORA la nationala! Latovlevici s-a accidentat si nu a mai venit in Romania!

Iasmin Latovlevici a fost rezerva in partida castigata de Galatasaray, 3-2 cu Karabukspor.

Latovlevici a fost convocat de Contra la nationala, insa fundasul s-a accidentat aseara in partida cu Karabukspor din campionatul Turciei. Latovlevici a intrat pe teren in minutul 66 si a primit un cartonas galben in minutul 90. La final a constatat ca are probleme la tendonul lui Achile.

Fundasul urma sa aterizeze azi in tara pentru reunirea nationalei alaturi de Grozav, insa jucatorul nu a mai venit. S-a accidentat si va fi tratat de medicii de la Istanbul.

Ramane de vazut daca noul selectioner va convoca alt jucator in locul lui Latovlevici. Contra nu prea are solutii in acest moment. Daum il convoca pe Steliano Filip, insa dinamovistul nu a avut o perioada buna sub comanda lui Contra la Dinamo. Cristi Ganea are sanse mari la titularizare.