VIDEO: Dacia "Geta" a fost salvata de la fiare vechi si face senzatie la raliuri

O Dacia de pe vremea lui Ceausescu a fost salvata de la fiare vechi si face senzatie la raliuri. Concurentele ei sunt la fel de batrane.

"Geta" - asa a fost botezata Dacia 1300 care s-a intrecut in cursa de 800 de kilometri a batranelor doamne pe patru roti.

Romanii au facut 16 ore pana in Grecia cu masina fabricata acum 35 de ani. Si cursa a durat 18 ore.

"Cred ca dupa a doua sau a treia noastra cursa, am hotarat ca Geta nu mai e un morman de fiare, si acum are suflet. Am zis sa o botezam, si asta a fost: Geta!"

"Noi am fost placut impresionati ca in Grecia automobilul 1300 era cunoscut", spun proprietarii Daciei.