Momentul IREAL in care soferul unui camion evita un copil cazut pe pe bicicleta! Manevra incredibila. VIDEO

Imagini incredibile in Vietnam!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

La cateva zile dupa aparitia unui clip din Norvegia, acolo unde pilotul automat al unui camion a evitat in ultima clipa un elev care traversa soseaua, imagini asemanatoare apar din Vietnam. Un elev a cazut de pe bicicleta pe drum, chiar in momentul in care trecea un camion urias pe langa el. Din fericire, soferul a reusit sa evite impactul in ultima clipa, iar viata copilului a fost salvata.