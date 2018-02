Dacia lanseaza o masina noua la Salonul Auto de la Geneva! Anuntul oficial al producatorului de la Mioveni

Dacia are vesti bune.

Dupa ce a relansat cu succes Duster, Dacia pregateste un nou model pentru Salonul Auto de la Geneva, ce va avea loc intre 8 si 18 martie.

Dacia anunta lansarea unei versiuni in editie limitata pentru un model din familia Stepway, fara sa precizeze ce anume model va beneficia de aceasta varianta.

In cadrul unui comunicat de presa, constructorul roman anunta ca va prezenta "o noua versiune in editie limitata pentru familia Stepway, care va fi disponibila pe anumite piete in cursul acestui an".

In gama actuala a constructorul roman include versiuni Stepway pentru 4 modele: Sandero, Logan MCV, Lodgy si Dokker.

O mare surpriza ar putea fi reprezentata de lansarea unui SUV mai mare decat Duster, cu 7 locuri, anuntat de ani buni de presa de specialitate.

Dacia a avut succes cu Stepway: aproximativ 75% dintre masinile Sandero vandute in Europa sunt versiuni Stepway. Una dintre ultimele editii speciale lansate de Dacia a fost Sandero Stepway Very Limited Edition, produsa in numai 150 de unitati pentru piata din Franta.



Noul Duster, succes instant!

Dacia Duster a devenit cel mai vandut SUV de clasa B din Europa, in luna ianuarie, scrie profit.ro. Duster a depasit Opel Mokka, cel mai apropiat rival, dar si Renault Captur, liderul segmentului.

Dacia Duster a inmatriculat peste 15.000 de unitati in luna ianuarie, in Europa, in prima luna a sa de prezenta pe piata de la intrarea in productie, potrivit datelor Jato Dynamics. Modelul fabricat la Mioveni a reusit sa creasca cu 45% fata de anul trecut, una dintre cele mai mari cresteri de pe piata europeana de automobile. Duster a urcat pe locul 17 in clasamentul celor mai vandute masini in UE, in timp ce Sandero se afla pe 13, cu 16.400 unitati, cu 10% mai multe decat anul trecut.