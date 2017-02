Dacia, in top 100 cele mai vandute masini din lume! Pe ce loc se afla Sandero in 2016

Dacia Sandero intra in top 100 masini din lume la capitolul vanzari.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Dacia a avut un nou an de record, iar performantele se vad in toate topurile de vanzari pe 2016. Site-ul focus2move, specializat in statistici din piata auto, a realizat topul celor mai bine vandute masini in 2016 in toata lumea. Dacia se afla pe locul 95 cu Sandero, care a fost vandut in 218.300 de exemplare in toata lumea.

Topul este dominat de marcile care vand cel mai bine in cele mai importante doua piete din acest moment, SUA si China. Astfel, Toyota Corolla conduce in topul celor mai vandute masini din urme, iar pe locul 2 se afla Ford F-Series, camioneta preferata a americanilor. Desi a avut cel mai mare scandal din istoria ei, Volkswagen ocupa locul 3 cu vanzarile de la Golf.

Chinezii au o marca proprie pe locul 11, Wuling Hongguang, care a fost vanduta in peste 650.000 de exemplare anul trecut.

Top 100 cele mai vandute masini din lume in 2016:

1. Toyota Corolla 1.316.383

2. Ford F-Series 993.779

3. Volkswagen Golf 991.414

4. Hyundai Elantra 788.081

5. Honda CR-V 752.463

6. Ford Focus 734.935

7. Toyota RAV4 724.198

8. Volkswagen Polo 704.062

9. Honda Civic 668.707

10. Toyota Camry 660.868

11. Wuling Hongguang 650.018

12. Chevrolet Silverado 642.112

13. Hyundai Tucson 638.341

14. Volkswagen Jetta 613.258

15. Haval H6 580.683

16. Ram Pick-up 577.792

17. Volkswagen Lavida 548.321

18. Toyota Hilux 545.208

19. Volkswagen Passat 541.050

20. Honda Accord 535.487

21. Volkswagen Tiguan 519.843

22. Kia Sportage 493.039

23. Buick Excelle 475.408

24. Chevrolet Cruze 472.301

25. Ford Fiesta 465.032

26. Mazda3 463.023

27. Nissan Qashqai 450.101

28. Skoda Octavia 442.957

29. Toyota Prius 433.002

30. Toyota Yaris 417.460

31. Renault Clio 415.229

32. Nissan X-Trail 412.551

33. Hyundai Sonata 376.687

34. Nissan Sylphy 376.668

35. Chevrolet Malibu 375.169

36. Nissan Rogue 373.436

37. Ford Escape 371.133

38. Baojun 730 370.169

39. Mazda CX-5 369.252

40. Jeep Cherokee 362.094

41. Mercedes Classe C 357.361

42. Audi A3 354.108

43. Volkswagen Sagitar 341.331

44. Hyundai Santa fe 336.749

45. Nissan Altima 333.386

46. Honda Fit 332.834

47. Ford Transit 332.437

48. GAC Trumpchi GS4 326.906

49. Baojun 560 321.555

50. Volkswagen Santana 318.340

51. Nissan Sentra 314.995

52. Honda HR-V 310.812

53. Peugeot 208 308.676

54. Toyota Highlander 306.054

55. Ford Explorer 306.021

56. Isuzu D-Max 302.398

57. Opel Astra 301.265

58. Ford Escort 296.867

59. BMW Serie 3 295.134

60. Ford Fusion 292.134

61. Ford Edge 291.760

62. Buick Envision 291.277

63. Subaru Forester 290.186

64. Kia Rio 289.066

65. Jeep Grand Cherokee 284.637

66. GMC Sierra 284.237

67. Opel Corsa 279.896

68. Kia Sorento 276.587

69. Chevrolet Equinox 275.100

70. Honda City 274.661

71. Jeep Renegade 270.865

72. Ford Kuga 264.894

73. Hyundai i20 259.852

74. Nissan Versa 258.618

75. Maruti Alto 252.601

76. Hyundai Accent 249.651

77. Ford Ecosport 249.464

78. Wuling Hongguang V 249.177

79. Kia Pride 248.166

80. Foton Light Truck 247.987

81. Geely EC7 242.236

82. Ford Ranger 240.988

83. Honda Vezel 238.410

84. Peugeot 2008 237.868

85. Jeep Wrangler 237.591

86. Wuling Mini-truck 236.645

87. Kia K3 234.421

88. Renault Captur 234.329

89. Audi A4 230.007

90. Chevrolet Spark 226.955

91. Peugeot 308 226.418

92. Subaru Outback 225.092

93. Volkswagen Bora 222.303

94. Mercedes Classe E 221.853

95. Dacia Sandero 218.300

96. Honda Odyssey 218.169

97. Buick Verano 215.033

98. Toyota Tacoma 213.069

99. ChangAn CS75 209.353

100. Fiat 500 205.486