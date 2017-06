Adio Bugatti! Americanii au reusit minunea! Aceasta este cea mai RAPIDA masina din lume! FOTO

Bugatti nu mai detine recordul pentru cea mai rapida masina din lume!

Americanii de la Henessey au prezentat oficial cea mai rapida masina de sosea din lume. Venom F5 are 1500 de cai putere si atinge suta in 2 secunde, iar viteza de top este de 480 km/h, aceasta fiind cea mai mare viteza atinsa de o masina de productie in prezent. Cei de la Bugatti sustin ca noul Chiron are potential de a atinge 500 km/h ora, insa toate masinile vandute pana acum au viteza limitata electronic.

Produsa in Texas, Hennessey Venom F5 nu are nicio limita de viteza, ci doar de productie. Americanii vor construi doar 30 exemplare la un pret de aproximativ 1,5 milioane de dolari.