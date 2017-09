Romanii bat la poarta Marelui ring chinezesc. Se bat in gala care va fi la PRO X, sambata la 23:00

Chinezii se bat ca in filme la Shenzen si ofera knockout-uri de Oscar.

Superkombat, productia nascuta in Romania, a ajuns in China. Asiaticii l-au chemat in ring si pe romanul care a reusit cel mai tare knockout din ultimii ani.

Mascatul Filip, ciobanul Nastase si Micul Tyson Chelariu se vor bate in gala care e sambata, la Pro X, la ora 23:00.