Teixeira a dezvaluit cheia calificarii in grupele Ligii Campionilor: "Asta trebuie sa facem!" Ce le-a spus portughezilor

Filipe Teixeira a fost probabil cel mai important jucator al Stelei in dubla cu Viktoria Plzen din turul 3 preliminar. Portughezul cu origini franceze a marcat al doilea gol al Stelei si in tur, si in retur. Dupa tragerea la sorti de astazi, Teixeira a vorbit pentru presa din Portugalia despre duelul dintre Steaua si Sporting.

"Sunt fericit ca ma intorc in Portugalia. Va fi foarte complicat dar vom incerca sa facem tot posibilul. Trebuie sa scoatem un rezultat pozitiv in meciul tur din Portugalia. As fi preferat sa jucam primul meci pe propriul teren, dar asta este.



Sporting e o echipa foarte buna, s-a intarit cu trei-patru jucatori foarte buni. Au dat vreo 30 de milioane de euro pe jucatori, e o suma mare. Trebuie sa recunoastem ca Sporting e favorita, dar noi vrem sa contracaram acest factor. Totusi, echipele pe care am vrut sa le evitam au fost Liverpool, Sevilla si Napoli" a spus Teixeira pentru Record.