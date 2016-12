TEAPA URIASA pentru Becali! UN jucator care a vrut sa vina GRATIS in vara e acum la un pas de Spania si Germania! Cine il vrea

Fostul petrolist Zoubir poate fi una dintre tepele uriase pe care si le-a luat Becali in ultimii ani!

Ajuns in vara la Lens, in liga a doua franceza, Zoubir a avut un tur excelent si e acum disputat de Deportivo La Coruna si Eintracht Frankfurt! Zoubir, 25 de ani, a dat 5 pase decisive in campionat si e pe locul 2 in liga dupa Diego Rigonato de la Reims.

Zoubir a fost unul dintre obiectivele lui Mirel Radoi la Steaua in 2015. Becali a negociat cu Dan Capra pentru el, insa n-a acceptat sa plateasca catre Petrolul 300 000 de euro si a asteptat sa-l ia liber. Desi francezului i s-a terminat contractul in vara, Steaua l-a ignorat si nu l-a mai nici macar la discutii!