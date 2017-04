Surpriza URIASA la pariuri! Cine e favorita sa castige Champions League in fata Realului

Detinatoarea trofeului nu este favorita principala la pariuri anul acesta.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Juventus a eliminat Barcelona in sferturi, iar acum este favorita sa cucereasca trofeul. Real Madrid are sansa a doua sa devina prima echipa din istorie care isi apara trofeul. Real Madrid are 11 trofee in palmares, record absolut.

Atletico Madrid are sansa a treia, in timp ce Monaco e a patra.



Cotele fixate de Paddy Power

Juventus 1,5

Real Madrid 1,75

Atletico Madrid 4

AS Monaco 7,5

Semifinalele

REAL MADRID - ATLETICO MADRID

AS MONACO - JUVENTUS