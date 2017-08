"Sporting e favorita la retur dar vom lupta la fel ca azi" Dica face anuntul cel mare: "Revine Budescu" VIDEO

Steaua - Sporting, returul din playoff-ul UEFA Champions League, se vede la ProTV, miercuri, 23 august

"Felicitati trebuie sa fie baietii, ei au fost pe teren, au dat totul in seara asta. Am zis si inainte de joc ca o sa scoatem un rezultat favorit. Sporting are prima sansa, sunt o echipa foarte buna, dar vom fi la fel de concentrati si vom avea aceeasi daruire, vom incerca sa ne calificam.

Cand vrei sa faci un jucator defensiv foarte bun, cum am facut noi in aceasta seara, e mai usor sa te aperi bine. Cand joci foarte ofensiv, e normal cand pierzi mingea sa ai probleme pe tranzitia negativa. Am avut ceva probleme in campionat, acum am aratat mai bine.

Am avut o ocazie foarte mare prin Enache, e important ca a ajuns acolo, un fundas cand ajunge la finalizare, dupa un efort foarte mare, e important. Daca dadea gol era foarte bine.

Sper sa fie stadionul plin la retur, le transmit ca vom avea aceeasi atitudine si vom incerca sa ne calificam. Sper sa ii facem bucurosi la retur. Sper sa avem un gazon la fel de bun si in retur.

Budescu o sa revina, nu va fi suta la suta, in schimb Balasa e foarte greu sa revina la retur.", a spus Dica pentru Sport.ro