Se stiu cele 8 echipe calificate in sferturi, s-au stabilit si cotele! Cine e marea favorita la castigarea trofeului

Liga Campionilor si-a stabilit aseara si ultimele doua echipe care vor juca in faza sferturilor. AS Monaco si Atletico s-au calificat si ele, dupa ce le-au eliminat pe Manchester City, respectiv Bayer Leverkusen. Alaturi de Monaco si Atletico vor mai juca Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Juventus si Leicester.

Remontada incredibila a Barcelonei in fata celor de la PSG a transformat-o in marea favorita la castigarea trofeului. Bookmakerii au stabilit noile cote pentru castigarea trofeului. Finala din acest an va avea loc pe 3 iunie, pe Millenium Stadium din Cardiff.

A doua favorita, dupa Barcelona, este Bayern Munchen, in timp ce podiumul este completat de detinatoarea trofeului, Real Madrid.

Cea mai mica cota pentru castigarea trofeului, cum era de asteptat, o are Leicester.

Cotele pentru castigarea trofeului UCL