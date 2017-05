Schimbare importanta anuntata astazi de UEFA pentru finala Ligii Campionilor! Unde va fi acordat trofeul

Schimbarea va avea loc si la finala Europa League ce va fi pe 24 mai in direct la ProTV.

Trofeele Ligii Campionilor si Europa League vor fi acordate pe teren si nu la tribuna oficiala, asa cum era cazul pana acum, a anuntat UEFA.

Pana in prezent, jucatorii mergeau la tribuna oficiala pentru primirea medaliilor de campioni si pentru ridicarea trofeului. Insa, de acum incolo acest lucru se va intampla in teren, conform presedintelui UEFA, Aleksander Ceferin.

"Terenul este locul in care se exprima jucatorii si acolo trebuie sarbatorite reusitele lor", a declarat Ceferin.

Finala Ligii Europa are loc la 24 mai, la Stockholm, pe Friends Arena, iar cea a Ligii Campionilor la 3 iunie, pe National Stadium of Wales. Ambele partide vor fi in direct la ProTV.

Sursa: News.ro