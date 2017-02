Recordul fantastic atins in optimile Champions League! E pentru prima oara in istorie cand se ajunge aici

Optimile de Liga din 2017 au atins un record spectaculos.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal VINERI, LIVE la Sport.ro: 10:30 Conferinta de presa la Dinamo! 11:15 Reghe vorbeste inaintea meciului cu Gaz Metan! 14:00 Tragere la sorti optimile Europa League!

UEFA a anuntat oficial ca cele 34 de goluri reusite in optimile Ligii reprezinta un record in istoria competitiei, in aceasta faza.

Numai in seara de marti din acesata saptamana s-au marcat 14 goluri, 8 in Man. City - Monco si alte 6 in Leverkusen - Atletico.

6 goluri s-au marcat in Bayern - Arsenal si alte patru au fost reusite in PSG _ Barca.

Pana acum, recordul era detinut de turul optimilor din 2013-2014, cand erau marcate 26 de goluri.

Rezultatele complete din turul optimilor: FC Porto - Juventus 0-2, FC Sevilla - Leicester 2-1, Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 2-4, Manchester City - AS Monaco 5-3, Bayern Munchen - Arsenal 5-1, Real Madrid - Napoli 3-1, Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4-0 si Benfica Lisabona - Borussia Dortmund 1-0.