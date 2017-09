Adevarul despre cea mai mare ciudatenie din UEFA Champions League! Care este motivul pentru care fanii lui Man City huiduie imnul competitiei!

Daca pentru aproape toti fanii imnul Champions League este un simbol al competitiei supreme din fotbal, pentru cei ai lui Manchester City este un motiv de fluieraturi!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Managerul celor de la Manchester City, Pep Guardiola, si legenda clublui, Francis Lee, le-au cerut public fanilor lui Manchester City sa nu mai huiduie imnul UEFA Champions League. Cu toate astea, suporterii liderului din Premier League nici nu se gandesc sa se opreasca!

Care este motivul? De ce fanii lui Man City huiduie imnul care pentru majoritatea fanilor fotbalului este o placere? Totul a inceput din sezonul 2011/2012 din Europa League cand fanii celor de la FC Porto au stricat insulte rasiste catre Mario Balotelli iar UEFA a amendat clubul portughez cu 20.000 de euro.

Luna urmatoare, cei de la Man City au intalnit-o pe Sporting Lisabona si au primit o amenda de 30.000 de euro pentru ca au intarziat cu 30 de secunde momentul revenirii pe gazon pentru repriza secunda! Aceste decizii au produs o adevarat revolta printre fanii lui City, pentru ca apoi Fair-Play-ul Financiar sa intareasca pentru fanii lui City convingerea ca UEFA este inamicul.

City a fost pedepsita pentru incalcarea FFP in 2014, primind o amenda de 49 de milioane de lire precum si restrictii in ceea ce priveste transferurile si a fost diminuat lotul pentru Liga Campionilor in sezonul urmator. Duelul fanilor lui City cu UEFA a continuat anul urmator cand cei de la TSKA Moscova au fost sanctionati pentru insulte rasiale, partida cu City disputandu-se fara fani. Mai multi suporteri ai lui City care cumparasera deja bilete de avion si cazare nu au fost lasati la acel meci.

Apoi, in 2015, UEFA a luat in calcul amendarea clubului Manchester City pentru faptul ca suporterii fluierau imnul. Iar atunci cand regulamentul FFP a devenit mai moderat pentru cluburile nesanctionate inainte chiar cand AC Milan, de exemplu, era cumparat de miliardari, iar cei de la City si PSG ramaneau in pericol, fanii lui City au considerat ca este o masura luata impotriva clubului lor.