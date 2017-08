Marea dilema pentru Dica: defensiva! Aceasta este echipa Stelei in meciul de 15 milioane de euro! Cum arata primul 11

MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, ProTV!

Daca o elimina pe Viktoria Plzen, Steaua are garantata calificarea in grupele Europa League si un pot de 15 milioane de euro! Acestia bani sunt din marketpool, din suma oferita de UEFA echipelor calificate in playoff, de la sponsori si din biletele vandute de Steaua.

Dupa 2-2 in partida tur, Steaua are insa o misiune extrem de dificila la Plzen. Scorul de 2-2 i-a purtat mereu noroc Stelei in trecut cand a reusit sa se califice dupa acest scor in tur in fata unor echipe precum BATE Borisov, Galatasaray sau Legia Varsovia. Diferenta majora este ca acest 2-2 a fost obtinut pe propriul teren de echipa lui Nicolae Dica spre deosebire de dublele mentionate, cand Steaua reusea acest rezultat in deplasare.

Dica nu il va putea folosi pe Constantin Budescu dupa accidentarea din tur, locul acestuia urmand sa fie luat de De Amorim. Denis Alibec are un start slab de sezon, nereusind sa marcheze, "bifand" doar cartonase galbene lucru care l-a facut pe Gigi Becali sa-i ia banderola. Cu toate astea, Alibec va fi titular in aceasta seara.

"Eu am avut o discutie cu Denis Alibec si inainte de meciul cu Universitatea Craiova si dupa meci. El se simte mai bine fata de zilele trecute. Maine vom vedea daca va intra de la inceput sau va putea intra pe parcurs. Important e ca el este mai bine, nu e 100%, dar e mai bine si isi doreste sa ajute echipa cat poate el de mult" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Viktoria Plzen.

Pentru partida din aceasta seara, Nicolae Dica are un mare semn de intrebare: defensiva! Astfel, Dica are de ales intre 2 formule de joc: una cu Momcilovic fundas central si una in care jucator sarb in flancul stang. Iata cele 2 variante din care va alege Dica:

Varianta 1:

Nita - Enache, Balasa, Momcilovic, J Morais - Ov Popescu, Pintilii - De Amorim, Teixeira, Tanase - Alibec

Varianta 2:

Nita - Enache, Balasa, Larie, Momcilovic - Pintilii, J Morais - De Amorim, Teixeira, Tanase - Alibec