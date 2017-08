Lacrima de la Ovidiu! Viitorul, batuta rau in seara rezultatelor BOMBA din preliminariile Ligii Campionilor! Ce scrie Gazzetta dello Sport despre Steaua

Echipa miliardarilor a fost eliminata inca din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. AC Milan - Craiova va fi la ProTV, maine, de la 21:45.

Turul 3 preliminar din Liga Campionilor a oferit surprize uriase atat pe culoarul campioanelor, cat si pe cel al non-campioanelor! Steaua, asa cum este numita de italienii de la Gazzetta dello Sport, a obtinut un succes categoric in fata echipei considerata favorita prin prisma coeficientului, Viktoria Plzen, si merge in playoff. Rezultatul Stelei nici nu poate fi numit surpriza in comparatie cu celelalte meciuri! "Steaua si-a aratat forta" scriu jurnalistii italieni.

Cea mai mare surpriza a venit din Croatia - campioana Austriei, Red Bull Salzburg, a fost eliminata de Rijeka si a pus punct oricaror dezbateri legate de prezenta in grupele Ligii Campionilor in conditiile in care acolo este deja calificata echipa "sora", Leipzig. Patronii celor 2 cluburi si-au permis in aceasta vara sa refuze o oferta de 80 de milioane de euro de la Liverpool pentru mijlocasul Naby Keita (cumparat vara trecuta de Leipzig de la Salzburg cu 15 milioane de euro), respingand si orice interes pentru Timo Werner. Desi cheltuie de 7 ori mai mult ca Steaua, cei de la Salzburg au iesit dupa 0-0 in deplasare, in conditiile in care in tur a fost 1-1.

Din pacate, pe lista surprizelor nu a putut sa ajunga si Viitorul, eliminata dupa prelungiri de APOEL. Dupa 0-5 in urma cu 1 an cu Gent, Viitorul a suferit o noua umilinta europeana, clacand in prima repriza de prelungiri la Nicosia cand a primit 3 goluri.

Echipa romanilor Moti si Keseru, ultimul pasand la golul 3, a fost eliminata de Hapoel Beer Sheva. Desi a castigat pe propriul teren cu 3-1, infrangerea cu 2-0 de saptamana trecuta i-a fost fatala iar Ludogorets ajunge in Europa League in playoff. Desi plateste salarii de 4 ori mai mari ca Steaua si de 8 ori mai mari ca Viitorul, Ludogorets nu a reusit sa se apropie de grupele UCL.

Finalista in Europa League, Ajax se va intoarce in aceasta competitie dupa 2 egaluri cu Nice. Dupa 1-1 in Franta saptamana trecuta, Nice a reusit sa obtina un 2-2 la Amsterdam, golul egalarii pentru francezi venind pe finalul meciului.

Si Dinamo Kiev, echipa preferata de stelisti pentru tragerea la sorti, nu mai e in competitie. Young Boys Berna a reusit victoria cu 2-0 dupa ce pierduse in Ucraina cu 3-1 saptamana trecuta. Piaza rea pentru Steaua in trecut, Rosenborg a fost eliminata de Celtic dupa un singur gol in dubla mansa marcat de Forrest. Istanbul BB a scos-o pe Brugge dupa 2-0 pe propriul teren si 3-3 in deplasare, in timp ce Legia Varsovia, echipa care inscria de 3 ori in poarta Realului sezonul trecut, este OUT dupa 2-3 in dubla mansa cu Astana.