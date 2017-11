La Real, ca la Dinamo :) Zidane a recunoscut dupa 1-3 cu Tottenham: "Nu e totul bine in vestiar! Trebuie sa ne revenim"

Real Madrid a pierdut cu 1-3 intalnirea cu Tottenham de pe Wembley si e a doua in grupa de UCL din care mai fac parte Dortmund si APOEL.

Real Madrid a fost invinsa categoric de Tottenham pe Wembley. Englezii au defilat in fata propriilor suporteri, impunandu-se cu 3-1, dupa ce au avut 3-0. Golul de onoare al campioanei Europei a fost marcat de Ronaldo, in minutul 80.

La finalul partidei, Zinedine Zidane a vorbit in cadrul unei conferinte de presa. El s-a plans de aceleasi probleme pe care le intampina si Vasile Miriuta la Dinamo. Ambii antrenori spun ca relatia jucatorilor din vestiar nu e cea mai buna.

"Nu pot spune ca este totul bine in vestiar. Trebuie sa ne revenim. Am jucat impotriva unei echipe care evolueaza foarte bine si care a meritat sa se impuna", a spus Zidane.

"Nu sunt ingrijorat si nici nu voi fi in acest sezon. Uneori ai perioade in care golurile vin unul dupa altul, dar ai si unele in care mingea nu intra in poarta. Am intalnit o echipa mai buna, au fost superiori la toate capitolele", a adaugat francezul.