"Eu sunt Dybala, nu sunt noul Messi!" Ce a spus starul lui Juventus despre transferul la Barca chiar inaintea meciului direct

10:30 Atacantul celor de la Juventus, Paulo Dybala, a acordat un interviu pentru El Mundo Deportivo in care a analizat sfertul de finala din Liga Campionilor dintre Juventus si Barcelona. Numele jucatorului argentinian este vehiculat pentru un transfer in vara, fiind dorit si de Barcelona, si de Real Madrid.



Iata ce a zis Dybala despre:



Messi: "Este special. Este un jucator pe care il admir si respect mult, dar eu joc pentru Juventus si el joaca pentru Barcelona, amandoi vrem sa castigam. Il admir insa ca partener si ca rival".



Discutiile de la lotul Argentinei: "I-am spus in gluma ca daca nu se prezinta la meci nu ma voi supara. Barcelona este o echipa grozava si nu il au doar pe el. Mai este si Neymar care se apropie de potentialul maxim".



Messi ca punct de referinta: "Admir tot ce a facut pe teren de cand e la Barcelona, mereu ma uit la meciurile lui pentru ca imi place cum joaca si cum se comporta".



Barca vs PSG: "Nu ma sperie, dar ii respect. Au facut un meci extraordinar, insa PSG nu a avut mentalitatea corecta".



Punctele forte si cele slabe ale Barcelonei: "Imi place cum joaca, cum ataca atunci cand au mingea, acesta este probabil cel mai bun lucru pe care il are Barca. Despre atacanti nu mai este nevoie sa spunem ceva pentru ca stim tot. Ca defecte... cred ca atunci cand nu au mingea, cand nu se apara, lasa multe spatii. Este fundamental sa recuperam multe baloane la mijlocul terenului si sa avem viteza in atac".



Contractul cu Juventus: "Au fost multe discutii despre contract, eu nu ma gandesc la asta, sunt multi jucatori care, la varstea mea, au castigat multe trofee si eu muncesc pentru a ajunge la acel nivel, imi ascult colegii, antrenorii si clubul. Vreau sa ajung printre cei mai buni nu pentru bani, insa trebuie sa muncesc".



Dybala la Barcelona: "Nu stiu, era dificil si cand eram la Palermo sa ma gandesc ce se va intamla in 3 ani. Eu incerc sa ma bucur de fiecare zi la Juventus, ce va fi in viitor nu stiu. Sunt intr-unul dintre cele mai bune momente ale mele la Juventus si vreau sa ma bucur de ele. Aici oamenii ma iubesc si ma trateaza foarte frumos".



Comparatiile cu Messi: "Oamenii trebuie sa inteleaga ca eu nu sunt Messi, sunt Dybala. Inteleg comparatiile dar nu vreau sa fiu noul Messi, eu voi incerca sa dau tot ce am mai bun pentru echipa de club si pentru echipa nationala. Exista un singur Messi si un singur Maradona. Inlocuirea unor jucatori ca el nu va fi usoara. Se asteapta multe de la mine si este o presiune mare dar trebuie sa-i faca fata".