Imagini senzationale din vestiarul lui PSG dupa ce au distrus-o pe Barca. Cum au sarbatorit. VIDEO

PSG a distrus-o aseara pe Barcelona cu 4-0, in Champions League, iar la finalul meciului a fost sarbatoare in vestiar.

Jucatorii au publicat dupa meci imagini cu momentele spectaculoase de bucurie.

Pentru Di Maria si Cavani a fost o zi si mai speciala. Cei doi si-au sarbatorit si ziua de nastere.

The PSG dressing room after Barcelona rout.

Angel Di Maria & Edinson Cavani celebrating their birthdays as well as the goals... pic.twitter.com/XKG1o8shIl