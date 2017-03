Imaginea saptamanii: lectii de fotbal pentru seici! Patronul lui PSG a plecat fericit de la stadion, in '85 :)

Presa catalana ii dedica lui Nasser Al-Khelaifi, patronul clubului PSG, hit-ul "It Ain't Over Til It's Over", la pachet cu o lectie dura de fotbal.

Seicul cu toate miliardele din lume in cont a simtit pe pielea lui, miercuri seara, ca banii nu pot cumpara totul.

A plecat de la stadion fericit, in minutul 85, cand echipa lui conducea cu 5-3 la general, iar Barcelona ar mai fi avut nevoie de inca trei goluri pentru calificare.

Ceea ce s-a intamplat in urmatoarele minute va ramane pentru totdeauna in istoria fotbalului. Puteti revedea REZUMATUL VIDEO AICI.