Gestul NEVAZUT al lui Higuain pe Camp Nou. Ce a facut in fata fanilor Barcelonei

Gonzalo Higuain n-a facut cel mai bun meci contra Barcelonei.

Starul argentinian a parasit terenul dupa 87 de minute, fara sa aiba vreo realizare importanta in timpul partidei. Fost atacant la Real, Higuain a avut razboiul lui cu fanii catalani. Argentinianul de 90 de milioane de euro le-a aratat degetul interzis suporterilor Barcelonei in timp ce se ducea spre banca. Gestul sau a fost initial invizibil pentru camere, insa mai multe inregistrari aparute astazi arata clar ce a facut. Higuain risca sa fie amendat de UEFA in baza probei video.