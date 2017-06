Femeia ranita grav la Torino in timpul finalei Ligii Campionilor a decedat

O femeie in varsta de 38 de ani a decedat aseara dupa ce fusese ranita in busculada de la Torino din timpul finalei Ligii Campionilor, de pe 3 iunie.

Romania in semifinale la EURO de minifotbal! Romania - Cehia, vineri, 22:00 in direct la Sport.ro!

Erika Pioletti a sufert un stop cardiac in timpul busculadei din piata San Carlo, dupa ce a fost prinsa intre multime si un perete.

Primarul orasului Torino, Chiara Appedino, a anuntat ca ziua in care femeia va fi inmormantata va fi declarata zi de doliu in localitate.

Peste 1.500 de persoane au fost ranite in timpul busculadei. Incidentele au avut loc in piata San Carlo, in centrul orasului Torino, unde fanii urmareau finala pe ecrane uriase.

Nebunia s-ar fi declansat dupa ce un fan ar fi urlat ca in piata ar fi amplasata o bomba, astfel ca oamenii au inceput sa fuga in diverse directii. O alta ipoteza este ca prabusirea unei balustrade care ducea la o parcarea subterana ar fi provocat haosul de la Torino.

Ranitii au fost transportati la spitalul Molinette din Torino, acuzand diverse contuzii din cauza cazaturilor, dupa ce lumea s-a calcat in picioare in incercarea de a parasi zona.

Potrivit Gazzetta dello Sport, in jurul orei locale 22.15, cand Real conducea cu 3-1, cineva ar fi facut o gluma proasta afirmand ca a aruncat o bomba. "Un baiat a aruncat o petarda spunand ca este o bomba, imediat m-am trezit aruncat pe pamant", a declarat un martor la Rainews24.

Real Madrid a invins-o cu 4-1 (1-1) pe Juventus Torino si a castigat Liga Campionilor pentru a 12-a oara in istoria sa si a doua oara consecutiv.

News.ro