"Cu Budescu pe teren avem o sansa!" Ce a declarat Helmuth Duckadam dupa tragerea la sorti

Presedintele Stelei, Helmuth Duckadam, a declarat ca echipa putea avea un adversar mai dificil.

Helmuth Duckadam a spus ca Steaua are sanse de calificare cu Sporting Lisabona si ca putea pica cu echipe mai puternice precum Liverpool, Sevilla sau Napoli.

Steaua urmeaza sa joace din 3 in 3 zile, dar Duckadam spune ca are incredere in valoarea jucatorilor. "Steaua are un lot numeric si valoric bun pe toate posturile, poate avea doua echipe aproape la fel de puternice", a spus acesta.

Fostul mare portar al stelistilor a adaugat ca Budescu nu va fi apt pentru turul de la Lisabona, dar sper ca acesta sa poate juca in retur. "Chiar daca nu va evolua in tot meciul, macar o repriza cu el in teren, sansele noastre ar creste", a mentionat Duckadam.

Presedintele Stelei a mai spus ca banderola de capitan pe bratul lui Pintilii l-a facut pe Alibec sa fie mai ambitios in teren, iar Pintilii este liderul stelistilor si in teren, si inafara lui.