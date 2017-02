Duelul gigantilor, de Ziua Indragostitilor...de fotbal. Cele mai tari statistici inainte de PSG - Barcelona

PSG - Barcelona este marti seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

PSG - Barcelona este capul de afis al optimilor Ligii Campionilor si, totodata, primul soc al saptamanii. Cea mai tare competitie intercluburi de pe planeta se intoarce de marti la ProTV.

Primavara Ligii Campionilor debuteaza cu PSG - Barcelona si Benfica - Dortmund, pentru ca miercuri sa aduca Real Madrid - Napoli si Bayern Munchen - Arsenal.

Meciul vedeta de marti seara, PSG - Barcelona, va fi transmis IN DIRECT de ProTV, de la ora 21:45.

In mare revenire de forma, cu 11 victorii in ultimele 12 partide disputate in toate competitiile, francezii de la PSG vor sa rapuna "monstrul" Barcelona. Acestia au un argument: Cavani este intr-o forma ucigatoare.

De cealalta parte, Barca a castigat si ea in aceasta etapa cu 6-0 in fata lui Alaves si are in trioul MSN o arma "atomica".

Cele mai tari cifre inainte de PSG - Barcelona

Barcelona

-Messi are 10 goluri in 6 meciuri jucate in acest sezon de UCL

-Neymar are 5 goluri in 4 meciuri cu PSG, aceasta fiind cea mai buna medie a sa

-Neymar este cel mai bun pasator decisiv in UCL in acest sezon, cu 7 assisturi in 6 meciuri

-Barcelona a trecut de optimile UCL de 9 ori la rand - record absolut

-Unai Emery, antrenorul Barcei, are o singura victorie in fata Barcei in 23 de intalniri

PSG

-Edinson Cavani are 6 goluri in 6 meciuri jucate in acest sezon al UCL

-Acelasi Cavani are 25 de goluri in 25 de meciuri din Ligue 1

-PSG a trecut si ea de optimi de 4 ori consecutiv in ultimii 4 ani