Dovada ca Steaua nu poate rata Viktoria cu Plzen! Ce s-a intamplat in cele 15 dueluri din ultimul deceniu

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Steaua spera sa revina in grupele Ligii Campionilor iar primul pas este martea viitoare, in direct la ProTV. Echipa lui Nicolae Dica spera sa continue traditia ultimului deceniu, extrem de favorabila Stelei.

In cele 15 dueluri pe care Steaua le-a avut cu echipele din estul Europei, in doar 2 cazuri Steaua a fost eliminata: cu Ludogorets in 2014 si cu Partizan in 2015. In rest, 13 calificari ale vicecampioanei Romaniei.

Zaglebie (4-1, 1-0), BATE (2-0, 2-2), Galatasaray (1-0, 2-2), Ujpest (2-0, 2-1), TSKA Sofia (2-0, 1-1), Spartak Trnava (0-1, 3-0), Ekranas (3-0, 2-0), Vardar (3-0, 1-0), Dinamo Tblisi (1-1, 2-0), Legia (1-1, 2-2), Aktobe (2-1, 2-2), Trencin (2-3, 2-0) si Sparta Praga (2-0, 1-1) au fost adversarele din Est eliminate de Steaua in ultimul deceniu.

Doar 3 infrangeri in 30 de partite (inclunzand esecul cu 2-4 cu Partizan) a suferit Steaua, Ludogorets eliminand-o fara sa o bata, la penalty-uri. Acum, cehii de la Viktoria Plzen reprezinta urmatorul obstacol. In urma cu un an, reusitele lui Nicolae Stanciu o duceau pe Steaua in playoff-ul Ligii Campionilor.

"Am invins-o pe Plzen in sezonul trecut cand jucam la Astra. Cred ca avem sanse mari sa ne calificam in playoff-ul Champions League, mai ales ca cehii au mai pierdut si vreo doi jucatori, din ce am inteles eu" a spus Alibec, atacantul roman reusind sa inscrie in victoria de la Plzen a Astrei cu 2-1.