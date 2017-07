Doua vesti mari pentru Dica inainte de partida de marti cu Plzen, in direct la ProTV! Anuntul facut dupa victoria de la Timisoara

Steaua - Plzen, in direct la ProTV, marti de la 20:30.

Steaua a castigat al 2-lea meci al sezonului in Liga 1 la Timisoara si se pregateste pentru primul mare duel din acest an - marti, de la 20.30 in direct la ProTV, Steaua joaca pe National Arena cu Viktoria Plzen. Vicecampioana Cehiei este adversarul dorit de catre stelisti in aceasta faza a competitiei astfel ca un esec ar fi cu adevarat dezastruos.

Daca rezultatele au fost pana acum exact cum si-ar fi dorit, Dica a avut mari emotii la Timisoara din cauza unor posibile accidentari! Mihai Pintilii a fost victima in prima repriza a unui atac foarte dur al lui Vasvari. A rezistat pana in repriza a 2-a cand a fost schimbat. Nu este insa nicio problema serioasa, astfel ca Pintilii va putea juca in meciul de marti.

Emotii au avut stelistii si cu Constantin Budescu. Jucatorul care a creat 2 goluri in primele 2 meciuri la Steaua s-a lovit in repriza a 2-a si a avut nevoie de ingrijiri medicale - Budescu si-a scos aparatoarea imediat dupa o ciocnire dura cu un adversar. Din fericire, nici in cazul lui Budescu nu a fost vorba de o problema serioasa astfel ca Dica il poate titulariza marti.