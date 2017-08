Dica, inca bantuit de returul cu Sporting! "Mi-as fi dorit sa jucam cu Barcelona"

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, nu a reusit sa treaca peste infrangerea in fata lui Sporting de pe National Arena, scor 1-5.

Stelistii au fost in carti pentru calificarea in grupele Champions League timp de 3 reprize, iar antrenorul acestora a dezvaluit ce regreta cel mai mult. "Ne doream sa ajungem in Champions League si am dat totul. Ma gandeam ca puteam mai mult, am avut sansa sa antreneze in Champions League. Mi-as fi dorit sa jucam cu Barcelona, dar nu a fost sa fie. Si cand eram jucator imi doream de fiecare data sa picam in grupa cu Barcelona", a declarat Dica.

Tehnicianul ros-albastrilor a spus ce le-a transmis jucatorilor la pauza, dupa prima repriza a meciului de pe National Arena, cand scorul era 1-1. "La pauza eru eram increzator. In prima repriza, Sporting a avut acel gol din aut si in rest nu au avut ocazii de a marca. Pe acest fond, am crezut ca putem sa facem 2-1 si sa incepem bine repriza a doua. Din pacate, pe acele contraatacuri, in care ei au marcat golurile 2 si 3, s-a jucat meciul.

Am cerut sa fim o echipa scurta, bine organizata in defensiva, pentru ca am intalnit o echipa valoroasa. La 3-1 pentru ei, era foarte greu sa mai intoarcem rezultatul. Alibec a avut o atitudine foarte buna si le-a pus mari probleme fundasilor lui Sporting", a adaugat Dica.